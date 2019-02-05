Нижний Тагил победил в конкурсе по профилактике детского травматизма на дорогах
Сегодня, 18:45ОбществоФото: pixabay.com
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Нижний Тагил одержал победу в Областном конкурсе программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Сюжеты: Нижний Тагил
В третий раз город победил в конкурсе, объявленном Минобразования региона. Материала на конкурс представила педагог ГДДЮТ, руководитель центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей Татьяна Машлакова.
Жюри мероприятия высоко оценили разработку города, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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