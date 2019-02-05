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Нижний Тагил победил в конкурсе по профилактике детского травматизма на дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Road 3946539 960 720

Нижний Тагил победил в конкурсе по профилактике детского травматизма на дорогах

Сегодня, 18:45ОбществоФото: pixabay.com
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