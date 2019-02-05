Особняк с лавкой купца Мередина в Невьянске будет отреставрирован
Сегодня, 21:01ОбществоФото: pixabay.com
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На реставрацию особняка с лавкой купца Мередина в Невьянске будет выделено 10 млн рублей.
Особняк с лавкой купца Мередина в Невьянске будет реконструирован. Подготовить проект реконструкции поручил губернатор региона. На эти цели из бюджета будет выделено 10 млн рублей. По мнению губернатора, после реставрации в доме можно разместить музей.
Также Евгений Куйвашев дал поручение оказать содействие в восстановлении гончарной мастерской в Нижних Таволгах, сгоревшей 4 февраля, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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