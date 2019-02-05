Особняк с лавкой купца Мередина в Невьянске будет отреставрирован

Особняк с лавкой купца Мередина в Невьянске будет реконструирован. Подготовить проект реконструкции поручил губернатор региона. На эти цели из бюджета будет выделено 10 млн рублей. По мнению губернатора, после реставрации в доме можно разместить музей.