Родители из Екатеринбурга записали ребенка в школу 57 раз

В Екатеринбурге подводятся предварительные итоги записи в первый класс. На текущий момент в образовательные учреждения подано 15 528 заявлений, что составляет около 80% всех желающих. В 40 школ Екатеринбурга подано больше заявлений, чем учреждение готово принять детей, 115 школ наоборот оказались менее востребованы.

11 000 заявлений были продублированы, а одного ребенка родители записали в школу 57 раз, сообщает «Новый день».

За первые 10 минут 1 февраля было подано 4 000 заявлений на зачисление в первый класс.