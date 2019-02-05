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Родители из Екатеринбурга записали ребенка в школу 57 раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Родители из Екатеринбурга записали ребенка в школу 57 раз

Сегодня, 09:17ОбществоФото: pixabay.com
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