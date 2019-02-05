Спортзал Православной гимназии в Нижнем Тагиле будет готов к сентябрю 2019 года
Внутренние отделочные работы начинаются в строящемся спортзале Православной гимназии в Нижнем Тагиле. Зал будет готов к сентябрю 2019 года.
В Нижнем Тагиле продолжается строительство спортзала Православной гимназии №11. Работы были начаты в 2018 году. На текущий момент возведена коробка здания, в ближайшее время корпус будет заведен в тепловой контур, и затем там начнутся отделочные работы. В ходе строительства первоначальный план проекта подвергся некоторым корректировкам. Так, в целях экономии было принято решение о замене электрокотла отопления на газовый котел. Помимо этого, было решено построить локальные очистные сооружения. Все изменения были одобрены Владиславом Пинаевым и даны распоряжения специалистам «Тагилгражданпроекта» учесть их.
Ход всех работ находится на постоянном контроле главы города.
Зал площадью 30 на 18 метров будет иметь всю инфраструктуру для занятий различными видами спорта. «Под ключ» объект будет сдан к первому сентября 2019 года,сообщил мэр.
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