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Спортзал Православной гимназии в Нижнем Тагиле будет готов к сентябрю 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортзал Православной гимназии в Нижнем Тагиле будет готов к сентябрю 2019 года

Сегодня, 09:48ОбществоФото: pixabay.com
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