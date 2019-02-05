Спортзал Православной гимназии в Нижнем Тагиле будет готов к сентябрю 2019 года

В Нижнем Тагиле продолжается строительство спортзала Православной гимназии №11. Работы были начаты в 2018 году. На текущий момент возведена коробка здания, в ближайшее время корпус будет заведен в тепловой контур, и затем там начнутся отделочные работы. В ходе строительства первоначальный план проекта подвергся некоторым корректировкам. Так, в целях экономии было принято решение о замене электрокотла отопления на газовый котел. Помимо этого, было решено построить локальные очистные сооружения. Все изменения были одобрены Владиславом Пинаевым и даны распоряжения специалистам «Тагилгражданпроекта» учесть их.