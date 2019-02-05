Свердловская область вошла в число регионов с высоким давлением на свободу интернета
В 2018 году в Свердловской области зафиксировано 42 факта применения насилия, из-за которых пострадала свобода интернета, что на 9 случаев побольше по сравнению с 2017 годом.
Международная правозащитная группа «Агора» провела исследование, посвященное ограничению свободы интернета в России.
По данным группы, в Свердловской области высокое давление на свободу интернета. На карте регион вошел в «красную зону». В 2018 году в данную зону попал 41 регион, что на 15 больше по сравнению с показателем 2017 года.
В докладе опубликованы такие факты, как насилие, запрет информации, административное давление, уголовное преследование. В отчет вошли случаи уголовного наказания за публикацию запрещенных материалов. В число нарушений включена блокировка сайтов, а также административные аресты.
Всего в России зафиксировано 662 тысячи 842 случая ограничения свободы интернета, в 2017 году показатель составлял 115 тысяч 706 случаев.
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