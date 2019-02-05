Тагильская УК «Согласие» оштрафована на 150 тыс. за задержку перевода оплаты за свет

Управляющая компания не перевела деньги за электроэнергию поставщику ОАО «МРСК Урала». Деньги на счет поступили 30 октября 2018 года, однако на момент проведения прокурорской проверки деньги на счет ОАО «МРСК Урала» переведены не были. По закону поступившие на счет денежные средства должны быть переведены на счет поставщика на следующий день после поступления.