Тагильская УК «Согласие» оштрафована на 150 тыс. за задержку перевода оплаты за свет
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле управляющая компания ООО «Согласие» была оштрафована на 150 тысяч рублей за несвоевременный перевод денег, которые перечислили жильцы домов за электроэнергию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Управляющая компания не перевела деньги за электроэнергию поставщику ОАО «МРСК Урала». Деньги на счет поступили 30 октября 2018 года, однако на момент проведения прокурорской проверки деньги на счет ОАО «МРСК Урала» переведены не были. По закону поступившие на счет денежные средства должны быть переведены на счет поставщика на следующий день после поступления.
27 декабря прокуратура возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения УК ООО «Согласие» была оштрафована на 150 тысяч рублей. Также деньги в адрес ОАО «МРСК Урала» были переведены, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.
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