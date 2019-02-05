Учебный процесс не отменен: школы и детсады Нижнего Тагила работают в штатном режиме
Сегодня, 10:58ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Школы и детсады Нижнего Тагила, несмотря на холода, работают в штатном режиме. Учебный процесс не отменен.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле, по данным на 5 февраля 2019 года, почти во всех школах города не прекращается образовательный процесс. Учреждения работают в штатном режиме.
Порядка 10-40% детей находятся на уроках, образовательный процесс не отменен,говорят в Управлении образования Нижнего Тагила.
Исключением стали 86 гимназия и 80 школа.
86 гимназия закрыта на карантин и 80 школа, там низкий температурный режим, сегодняшний день у них объявлен днем самоподготовки,сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.
Также в городе работают все детские сады. 50 групп в ДОУ Нижнего Тагила закрыты на карантин.
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