Учебный процесс не отменен: школы и детсады Нижнего Тагила работают в штатном режиме

В Нижнем Тагиле, по данным на 5 февраля 2019 года, почти во всех школах города не прекращается образовательный процесс. Учреждения работают в штатном режиме.

Порядка 10-40% детей находятся на уроках, образовательный процесс не отменен,говорят в Управлении образования Нижнего Тагила.

Исключением стали 86 гимназия и 80 школа.

86 гимназия закрыта на карантин и 80 школа, там низкий температурный режим, сегодняшний день у них объявлен днем самоподготовки,сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.