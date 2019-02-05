Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Учебный процесс не отменен: школы и детсады Нижнего Тагила работают в штатном режиме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Kids 1093758 1920

Учебный процесс не отменен: школы и детсады Нижнего Тагила работают в штатном режиме

Сегодня, 10:58ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
Читайте
также
Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Отставки и снижение тарифов требовали на тагильском митинге против «мусорной реформы»