Врачи могут проверить учеников 95 школы после смерти 11-летней тагильчанки от вируса

Предварительной причиной смерти 11-летней девочки из Нижнего Тагила стал неизвестный вирус. Сейчас врачи определяют его происхождение. После этого будет принято решение о проверке других учеников школы.

Материал находится на анализах. По итогам результатов анализов санврачи примут какое-либо решение по проверке других учащихся школы,сообщил редакции TagilCity.ru главный санврач Нижнего Тагила Юрий Бармин.

Напомним, что 11-летняя девочка училась в 95 школы на Вагонке и была внучкой преподавателя, которая работала в этом же общеобразовательном учреждении.

24 января девочка посещала медицинский центр в Екатеринбурге. Целью визита была консультация ортопеда по поводу плоскостопия, рассказала редакции TagilCity.ru мама девочки.

Но в учреждении вмешательства медиков не было, это было просто обследование. Медики ничего не делали - ни инъекций, ни чего-то еще,сообщил источник редакции.

На обратном пути в электричке школьница почувствовала себя плохо. На одной из станций по пути следования ребенка осмотрели медики. После этого ее самочувствие улучшилось и она с родителями поехала домой в Нижний Тагил.

На следующее утро после поездки девочке вновь стало плохо. Родители вновь вызвали скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.

Также редакции стало известно от одного из источников, что девочка ранее жаловалась на боль в ногах, что может быть симптомом тромбоэмболии. Однако мама девочки в беседе с редакцией TagilCity.ru утверждает, что ее ребенок был полностью здоров.