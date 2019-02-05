Житель Новоуральска будет осужден за стрельбу в ночном клубе

27 октября 2018 года житель Новоуральска 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе со своим знакомым мужчина принял решение посетить ночной клуб. Однако охрана заведения отказалась впустить пьяного гостя.

Полученный отказ оскорбил мужчину. Он отреагировал нецензурной бранью и не менее четырех раз выстрелил в пол из светозвукового пистолета, который принес с собой.