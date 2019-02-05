Житель Новоуральска будет осужден за стрельбу в ночном клубе
До 5 лет лишения свободы грозит жителю Новоуральска за стрельбу в ночном увеселительном заведении.
27 октября 2018 года житель Новоуральска 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе со своим знакомым мужчина принял решение посетить ночной клуб. Однако охрана заведения отказалась впустить пьяного гостя.
Полученный отказ оскорбил мужчину. Он отреагировал нецензурной бранью и не менее четырех раз выстрелил в пол из светозвукового пистолета, который принес с собой.
Позднее злоумышленник вместе с друзьями был задержан представителями правоохранительных органов в другом ночном клубе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Мужчина полностью признал свою вину. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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