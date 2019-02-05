Жители шести ветхих домов в Новоуральске получат ключи от новых квартир
11 февраля в Новоуральске состоится торжественная церемония вручения ключей от новых квартир жителям аварийных домов на улице Ленина.
11 февраля в 12:00 в Новоуральске запланирован пресс-тур с участием главы города Александра Баранова и замминистра строительства и развития Новоуральска Игоря Дубровина. Ключи от квартир в двух новых четырехэтажных домах, построенных в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Свердловской области, будут вручены переселенцам из аварийных домов на улице Ленина.
Также в программе мероприятия значится посещение Музейно-выставочного центра, построенного в декабре 2018 года.
Помимо этого, планируется посещение Новоуральского трубного завода и детской художественной школы, известной благодаря уникальной иконописной мастерской и проектами школы для широкой общественности города, сообщается на информационном портале Свердловской области.
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