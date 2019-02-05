Жители шести ветхих домов в Новоуральске получат ключи от новых квартир

11 февраля в 12:00 в Новоуральске запланирован пресс-тур с участием главы города Александра Баранова и замминистра строительства и развития Новоуральска Игоря Дубровина. Ключи от квартир в двух новых четырехэтажных домах, построенных в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Свердловской области, будут вручены переселенцам из аварийных домов на улице Ленина.