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Жители шести ветхих домов в Новоуральске получат ключи от новых квартир
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители шести ветхих домов в Новоуральске получат ключи от новых квартир

Сегодня, 19:24ОбществоФото: pixabay.com
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