Березовский суд отказался изолировать снимавшую расправу над инвалидом школьницу
Березовский суд отказался отправлять школьницу, участвовавшую в расправе над инвалидом в центр временной изоляции несовершеннолетних, сообщает «Уральский меридиан».
Прокуратура Березовского опротестовала решение суда. На данный момент, 13-летняя девочка проходит по делу в качестве свидетеля, так как возраста привлечения к уголовной ответственности она еще не достигла.
При этом, двое подростков находятся под стражей и еще двое — под домашним арестом.
Ранее комиссия просила заключить школьницу в центр временной изоляции несовершеннолетних, но суд отказал в этом.
Прокуратура оспорила решение суда и после того, как все стороны будут ознакомлены с текстом документа, он будет направлен в Свердловский областной суд.
Ранее пятерых подростков из Березовского обвинили в убийстве 20-летнего молодого человека. Компания предложила инвалиду поговорить за гаражами. На месте они заставили снять его с себя одежду и убрать крест. Вещи он по их требованию сложил в пакет. После этого компания некоторое время избивала инвалида, а молодая девушка снимала все на телефон. От полученных травм молодой человек скончался.