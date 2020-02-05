Березовский суд отказался изолировать снимавшую расправу над инвалидом школьницу

Прокуратура Березовского опротестовала решение суда. На данный момент, 13-летняя девочка проходит по делу в качестве свидетеля, так как возраста привлечения к уголовной ответственности она еще не достигла.

При этом, двое подростков находятся под стражей и еще двое — под домашним арестом.

Ранее комиссия просила заключить школьницу в центр временной изоляции несовершеннолетних, но суд отказал в этом.

Прокуратура оспорила решение суда и после того, как все стороны будут ознакомлены с текстом документа, он будет направлен в Свердловский областной суд.