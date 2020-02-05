Глава “Россетей” проконтролировал строительство подстанции «Спутник» в Воронеже

Ливинский сказал, что арт-объект – это подарок воронежцам от сотрудников «Россетей». Об этом сообщают «Новые известия».

Возведение новой подстанции «Спутник» осуществляется в рамках программы «Цифровая трансформация 2030». Планируется, что энергообъект будет введен в эксплуатацию в текущем году. Сейчас на подстанции уже установлена вся необходимая техника, а сам «Спутник» находится на стадии пусконаладочных работ. Работа объекта будет основана на принципе объединения региональных и муниципальных электросетевых активов, благодаря чему удастся установить долгосрочные тарифы и начать развивать дополнительные сервисы.

Павел Ливинский рассказал, что такой подход приведет к уменьшению эксплуатационных и инвестиционных расходов и повышению надежности электроснабжения. Это будет выгодно всем категориям потребителей, поскольку улучшение качества услуг позволит сдерживать тариф на передачу и распределение электричества. "Предлагая потребителям новые услуги, компания повысит энергоэффективность и в итоге сократит расходы на электроэнергию", - подчеркнул глава «Россетей».

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, итогом плотного сотрудничества региона с энергохолдингом стало заключение соглашения на установку долгосрочных тарифов на электроэнергию. Теперь «Россети» в 1,5 раза увеличат ежегодную сумму инвестиций, поступающих в регион.

После посещения подстанции и открытия арт-объекта Павел Ливинский в режиме видеоконференции принял участие в открытии центров управления сетями в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях.