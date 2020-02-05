Минюст РФ готовит запрет коллекторам на обращения к знакомым должников без разрешения
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Минюст опубликовал требование, по которому коллекторы смогут обращаться к родственникам и знакомым заёмщиков, только если те заранее дали на это согласие, передаёт РБК. Напомним, пока взыскатели могут взаимодействовать с третьими лицами, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласие.
Согласно новым изменениям, коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых клиента только при письменном согласии обоих,пишет РБК.
Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». В категорию «третьих лиц» входят граждане, которые связаны с клиентом, отдельно выделяются члены семьи, родственники заемщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с должником.
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