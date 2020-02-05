Минюст РФ готовит запрет коллекторам на обращения к знакомым должников без разрешения

Согласно новым изменениям, коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых клиента только при письменном согласии обоих,пишет РБК.

Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». В категорию «третьих лиц» входят граждане, которые связаны с клиентом, отдельно выделяются члены семьи, родственники заемщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с должником.