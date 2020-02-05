«Проезд обеспечиваем». Дорожные службы ликвидируют последствия снегопада в Тагиле

По его словам, для уборки улиц задействовано около 32 единицы техники.

Чистим практически во всех районах города. Есть вопросы по частным секторам, очень много звонят, поэтому берём в работу. Проезд обеспечиваем везде, сказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Также он добавил, что есть места, где пока невозможно убрать снег, поэтому работы будут продолжаться в течение дня и ночи. Кроме того, дорожная служба готовит улицы Нижнего Тагила к «Лыжне России».