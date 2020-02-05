«Проезд обеспечиваем». Дорожные службы ликвидируют последствия снегопада в Тагиле
Сегодня, 12:38ОбществоФото: pixabay.com
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В связи со снегопадом МУП «Тагилдорстрой» активно работает над ликвидацией снежных завалов на улицах Нижнего Тагила, заявил глава предприятия Игорь Васильев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По его словам, для уборки улиц задействовано около 32 единицы техники.
Чистим практически во всех районах города. Есть вопросы по частным секторам, очень много звонят, поэтому берём в работу. Проезд обеспечиваем везде, сказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Также он добавил, что есть места, где пока невозможно убрать снег, поэтому работы будут продолжаться в течение дня и ночи. Кроме того, дорожная служба готовит улицы Нижнего Тагила к «Лыжне России».
Напомним, ранее глава города Владислав Пинаев отметил качественную работу дорожных служб в центре города и на Гальянке.
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