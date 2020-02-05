Прокуратура принесла извинения Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование

Иван Голунов был задержан в Москве шестого июня. В полиции заявили, что у него при себе обнаружено наркотическое вещество мефедрон. Сам журналист заявил, что вещества ему были подброшены при задержании. Впоследствии уголовное преследование было прекращено, потому что вина Голунова не была доказана. Позднее со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что несколько офицеров были уволены из органов. До последнего времени подозреваемых в деле не было. В конце января Басманным судом Москвы были арестованы пятеро экс-полицейских московского управления МВД по ЗАО, в том числе их бывшего начальника.