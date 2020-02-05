Прокуратура принесла извинения Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование
Прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщают «РИА-Новости».
Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, Ивану Голунову были направлены официальные извинения в связи с необоснованным уголовным преследованием.
В конце января 2020 года журналист подал жалобу Генеральному прокурору Игорю Краснову, что ему так и не были принесены извинения. Как заявлял адвокат Сергей Бадамшин, надзорным ведомством переадресован вопрос столичной прокуратуре.
Иван Голунов был задержан в Москве шестого июня. В полиции заявили, что у него при себе обнаружено наркотическое вещество мефедрон. Сам журналист заявил, что вещества ему были подброшены при задержании. Впоследствии уголовное преследование было прекращено, потому что вина Голунова не была доказана. Позднее со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что несколько офицеров были уволены из органов. До последнего времени подозреваемых в деле не было. В конце января Басманным судом Москвы были арестованы пятеро экс-полицейских московского управления МВД по ЗАО, в том числе их бывшего начальника.