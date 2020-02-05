Ургант высмеял требования к космонавтам из-за ЧП со свердловчанином на МКС

В конце пятой минуты новостного блока телеведущий напомнил о ЧП на МКС в августе 2018 года во время работы экипажа под руководством екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева, когда в обшивке корабля нашли отверстие, которое, по заявлению, Роскосмоса, могло быть сделано намерено — под подозрением были все члены экипажа.

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Очень высокую планку мы задрали для космонавтов. Но если у человека мечта полететь в космос? Если он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты? Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики?пошутил Ива Ургант.

Основные требования к кандидатам в космонавты: знание иностранных языков, ловкость, сила, быстрота, вес от 50 до 90 кг, рост от 150 до 190 см, возраст не старше 35 лет.