В Госдуме предложили ввести новые правила использования шипованной резины
В Госдуме приступили к обсуждению мер по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины, пишет «Коммерсант».
В ходе круглого стола, организованного думским комитетом по транспорту и строительству, осуждалось ограничение скорости для автомобилей с шипованными покрышками, штрафы за неправильное использование сезонной резины, возвращение обязательного опознавательного знака «Ш».
Сообщается, что почти все специалисты, связанные с дорожным строительством, предлагали дополнительные ограничения по использованию шипованных шин. Каждый год в России на ремонт дорожного покрытия тратится от 60 млрд до 220 млрд рублей.
Представители МВД поддержали идею возвращения штрафа за нарушение правил применения шин, заметив, что владельцы грузовиков и автобусов зачастую не меняют резину и весь год ездят на летней.
Предложенные инициативы впоследствии могут войти в законопроект, нормы которого коснутся всех автомобилистов.