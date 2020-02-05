В Госдуме предложили ввести новые правила использования шипованной резины

В ходе круглого стола, организованного думским комитетом по транспорту и строительству, осуждалось ограничение скорости для автомобилей с шипованными покрышками, штрафы за неправильное использование сезонной резины, возвращение обязательного опознавательного знака «Ш».

Сообщается, что почти все специалисты, связанные с дорожным строительством, предлагали дополнительные ограничения по использованию шипованных шин. Каждый год в России на ремонт дорожного покрытия тратится от 60 млрд до 220 млрд рублей.

Представители МВД поддержали идею возвращения штрафа за нарушение правил применения шин, заметив, что владельцы грузовиков и автобусов зачастую не меняют резину и весь год ездят на летней.