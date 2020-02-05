В Нижнем Тагиле проведут конкурс национальной кухни среди общепитов

Целью конкурса является обмен опытом между лучшими шеф-поварами города, сохранение национальных традиций, а также развитие гастрономического туризма и повышение культуры обслуживания населения.

Конкурс пройдет в двух номинациях — «Сохранение традиций национальной кухни» и «Национальное гостеприимство». В первом случае оцениваться будут оформление обеденного зала и витрин предприятия, наличие национальных блюд, а также использование в спецодежде персонала элементов культурного колорита определенной страны.

Во второй номинации члены жюри обратят внимание на качество, внешний вид, вкус блюд и на особенности их подачи.