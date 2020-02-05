В Нижнем Тагиле заключенный отсудил почти 3 млн рублей за пытки в полиции
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить заключенному тагильской колонии 39 700 евро (более 2,7 млн рублей) за пытки, которым он подвергся в полиции. Решение опубликовано на сайте суда.
Дмитрий Михеев пожаловался в ЕСПЧ на полицейских, сообщив, что они надели ему на голову мешок и противогаз, били электрическим током в пах, по спине и ногам. После чего Михеев сознался в совершении преступления. Позднее он отрицал причастность к преступлению.
Михеева задержали в 2011 году по подозрению в убийстве пенсионерки. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил ее по голове арматурой за то, что она пригрозила вызвать полицию, когда он с приятелями выкапывал картофель на чужом огороде. Михеева задержали, в полиции он находился три дня. По его словам, там он подвергся жестокому обращению.
Мужчина зафиксировал последствия пыток у судмедэксперта, но прокуратура вынесла отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Суд Татарстана признал его виновным в убийстве и назначил 17 лет колонии. В 2012 году Михеев обратился в ЕСПЧ за компенсацией.