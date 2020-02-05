За 2019 год в Нижнем Тагиле выявили 19 фактов сбыта фальшивых денег
Сегодня, 19:16ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В 80% случаев подделываются и сбываются банкноты номиналом 5000 рублей, в 15% случаев – банкноты номиналом 1000 рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что в последнее время в Нижнем Тагиле участились случаи подделки денежных знаков. В прошлом году было зафиксировано 19 фактов сбыта поддельных денег.
Накануне сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие по распознаванию поддельных купюр среди сотрудников и покупателей торговых точек. Покупателям и продавцам раздали памятки продавцам и кассирам торговых точек, рассказывая, на какие особенности денежных знаков нужно обратить внимание, принимая купюру в качестве оплаты.
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