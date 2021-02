Экс-схиигумен Сергий привлечен к судебному процессу за построенный им монастырь

В Екатеринбурге адвокат скандального отца Сергия Светлана Герасимова попросила привлечь его к судебному процессу за имущество Среднеуральского женского монастыря.

Светлана Герасимова заявила, что располагает документами, подтверждающими причастность экс-схиигумена Сергия к строительству обители. Кроме того, в качестве доказательств она приводит показания игуменьи Варвары Крыгиной, которая может подтвердить, что Среднеуральский монастырь строился на средства прихожан и личные финансы Сергия, пишет Ура.ру. В связи с этим, адвокат Герасимова ходатайствовала перед судом о привлечении Сергия к процессу. Она показала в суде документ, за подписью архиепископа Викентия, в котором экс-схимонах признается строителем монастыря. Дело рассматривает Свердловский арбитражный суд. Напомним, сам опальный монах Сергий находится в СИЗО из-за обвинений в доведении до самоубийства и самоуправстве. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

