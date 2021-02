Избившая в Нижнем Тагиле девочку школьница не раскаивается в содеянном

Тагильская школьница, которая 3 февраля участвовала в избиении девочки, не раскаивается в том, что сделала.

Допрос участников происшествия сняли представители МВД. На видео молодые люди извиняются перед потерпевшей в присутствии полицейских. Я раскаиваться не буду, но извиниться — я извинюсь, просто за словами тоже следить надо!заявила одна из нападавших. В отделение полиции доставили всех участников потасовки. Начальник нижнетагильской полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров провел личную беседу с каждым из них. Теперь подростки будут находиться под контролем инспекторов ПДН, с ними будет проводиться профилактическая работа. Напомним, 3 февраля после ссоры двух школьниц толпа подростков избила одну из них во дворе дома на Ленинградском проспекте. Стало известно наказание для участников избиения школьницы в Нижнем Тагиле

