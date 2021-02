Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что в 16-летнем возрасте он мог перебраться в чемпионат Англии, где его хотел подписать «Арсенал».

Отметим, что в 2001 году игрок защищал цвета «Ливорно», на тот момент выступавший в третьей по силе итальянской лиге. «Оглядываясь назад, хочу сказать, что я был дураком, отказавшись от предложения «Арсенала». Мне было 16 лет, и в то время я играл в Серии C. Однако тогда я чувствовал, что пока не готов перейти в лондонский клуб. Если бы согласился на трансфер, со стороны показалось бы, что я предал «Ливорно», – цитирует защитника «Советский спорт» с ссылкой на So Foot.

