Мэрия Екатеринбурга планитует вновь построить в центре города обелиски XIX века

В Екатеринбурге администрация планирует восстановить обелиски XIX века, которые были снесены в 1929 году.

Гранитные обелиски «Московская застава» планируют восстановить к 300-летию столицы Урала в 2023 году, пишет E1 со ссылкой на пресс-службу мэрии. Точной даты постройки историки не знают, однако точно известно, что объекты появились в XIX веке. Предполагается, что их снесли в 1929 году для строительство ветки трамвайных путей. Напомним, 27 января стало известно предполагаемое место установки стелы «Трудовой доблести» в Екатеринбурге. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что объект появится напротив гостиницы «Екатеринбург Центральный». В Екатеринбурге названо возможное место появления стелы «Город трудовой доблести»

