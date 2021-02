На Урале семья отдала в приют домашнего мини-пига из-за угроз соседа его отравить

В Екатеринбурге хозяева отдали в Центр реабилитации животных УрГАУ домашнего мини-пига из-за того, что сосед угрожал самостоятельно расправиться с поросенком, если его не уберут из дома.

Екатеринбуржцы жили на первом этаже пятиэтажного дома и выводили поросенка справлять нужду на улице. По словам руководителя ЦРЖ Елизаветы Скорыниной, хозяев начал «терроризировать» сосед. Он возмущался: «Зачем вы гуляете с едой? Его надо съесть». В последние дни он откровенно заявлял, что он его отравит,рассказала женщина изданию Е1. В приюте мини-пига назвали Равиоль. Вероятно, рассказала Елизавета Скорынина, он является метисом. На данный момент поросенку пять месяцев, он весит 15 килограмм и размером с собаку породы спаниель. Маленьким он не будет, вырастет до ста килограммов,отметила руководитель приюта.

