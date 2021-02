В январе 2021 года француз провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Как сообщает «Советский спорт», полузащитник Поль Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам января, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что в текущем сезоне в активе Погба четыре мяча и три голевые передачи в 27 играх за английский клуб.

