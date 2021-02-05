Тагильская прокуратура начала проверку из-за гибели школьника во время пожара

Пожар произошел на улице Циолковского 3 февраля около 17.00. Во время тушения в квартире был обнаружен ребенок 2008 года рождения без сознания. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки включателя.