Тагильская прокуратура начала проверку из-за гибели школьника во время пожара

Пожар произошел на улице Циолковского 3 февраля около 17.00. Во время тушения в квартире был обнаружен ребенок 2008 года рождения без сознания. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки включателя.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, будут установлены причины и условия произошедшего.
Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Ленинского района.
Напомним, при пожаре на улице Циолковского мальчик завернулся в одеяло и задохнулся.