Тагильские инспекторы ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей за четыре дня

Тагильские инспекторы ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей за четыре дня

Сегодня, 17:03ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД четыре для просидели в засадах для выявления нарушений ПДД водителями и пешеходами. Полицейские «оформили» почти 400 граждан.

В Нижнем Тагиле четыре дня проходили рейды ГИБДД по выявлению нарушений со стороны водителей, не уступивших пешеходам, а также пешеходов, пересекающих дорогу в неположенном месте, сообщает Отдел пропаганды ведомства.

Отмечается, что с начала 2021 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе семь пешеходов попали под колеса автомобилей. Трое из них переходили по «зебре».

В связи с этим, с 1 по 4 февраля полицейские ловили как водителей, так и пешеходов за нарушение ПДД. Инспекторы дежурили на автомобилях без опознавательных знаков, методом скрытого контроля. Полицейские вели видеозапись, затем останавливали водителей не пропустивших пешеходов, и предоставляли доказательство нарушения на кадрах.

В результате было выявлено 395 нарушителей. 334 человека пересекали проезжую часть в неположенном месте. 61 водитель не предоставил преимущества пешеходу, пересекающему дорогу по «зебре».

На всех нарушителей были составлены административные материалы.

Stories:
Нижний Тагил
водителиГИБДДрейднарушение ПДДпешеходыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы