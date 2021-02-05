Тагильские инспекторы ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей за четыре дня

В связи с этим, с 1 по 4 февраля полицейские ловили как водителей, так и пешеходов за нарушение ПДД. Инспекторы дежурили на автомобилях без опознавательных знаков, методом скрытого контроля. Полицейские вели видеозапись, затем останавливали водителей не пропустивших пешеходов, и предоставляли доказательство нарушения на кадрах.