«Умершая» пенсионерка из Екатеринбурга признана живой и может получать пенсию

Паспорт пенсионерки, который по ошибке занесли в базу умерших людей, снова стал действительным. Ранее в полиции ей пообещали исправить ошибку и восстановить паспорт в течение месяца. Женщина переживала, что все это время она будет без документов и не сможет получить пенсию.