«Умершая» пенсионерка из Екатеринбурга признана живой и может получать пенсию

81-летняя пенсионерка из Екатеринбурга, которую в полиции по ошибке признали мертвой, снова может получать пенсию. Ее паспорт признали действительным.

Паспорт пенсионерки, который по ошибке занесли в базу умерших людей, снова стал действительным. Ранее в полиции ей пообещали исправить ошибку и восстановить паспорт в течение месяца. Женщина переживала, что все это время она будет без документов и не сможет получить пенсию. После выхода публикации в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что уже разобрались с недоразумением. По словам внучки, заместитель управляющего Свердловским отделением Сбербанка лично проконтролировала, чтобы в полиции исправили ошибку. Вчера мы с бабушкой приехали в офис Сбербанка, там ей выдали пенсию,рассказала внучка Е1. Напомним, в начале недели в Екатеринбурге 81-летней пенсионерке отказались выдавать пенсию в банке, потому что она «умерла». Оказалось, что в базу данных МВД внесли ее однофамилицу, которая скончалась, поэтому паспорт стал недействительным. В Екатеринбурге банк отказался выдать пенсию клиентке из-за ее «смерти»

