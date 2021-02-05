«Умершая» пенсионерка из Екатеринбурга признана живой и может получать пенсию

«Умершая» пенсионерка из Екатеринбурга признана живой и может получать пенсию

Сегодня, 15:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
81-летняя пенсионерка из Екатеринбурга, которую в полиции по ошибке признали мертвой, снова может получать пенсию. Ее паспорт признали действительным.

Паспорт пенсионерки, который по ошибке занесли в базу умерших людей, снова стал действительным. Ранее в полиции ей пообещали исправить ошибку и восстановить паспорт в течение месяца. Женщина переживала, что все это время она будет без документов и не сможет получить пенсию.

После выхода публикации в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что уже разобрались с недоразумением. По словам внучки, заместитель управляющего Свердловским отделением Сбербанка лично проконтролировала, чтобы в полиции исправили ошибку.

Вчера мы с бабушкой приехали в офис Сбербанка, там ей выдали пенсию,рассказала внучка Е1.

Напомним, в начале недели в Екатеринбурге 81-летней пенсионерке отказались выдавать пенсию в банке, потому что она «умерла». Оказалось, что в базу данных МВД внесли ее однофамилицу, которая скончалась, поэтому паспорт стал недействительным.

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