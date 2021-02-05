В Нижнем Тагиле капитальный ремонт «Дома Окуджавы» обойдется в 17,5 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт «Дома Окуджавы» обойдется в 17,5 миллиона рублей

Сегодня, 20:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В 2021 году в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют объект культурного наследия — дом подрядчика Белова, в котором на данный момент находится культурный центр «Дом Окуджавы», сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется, что проект будут реализован в два этапа. В текущем году пройдет капитальный ремонт исторического здания, а в 2022 году будет облагорожена прилегающая к нему территория. На 2021 год в бюджете на ремонтные работы предусмотрено 17,5 миллиона рублей.

Во время ремонта будет восстановлена кирпичная кладка, декор дома, а также сделана внутренняя перепланировка первоначальных оконных проемов и подвальных окон.

Дом подрядчика Белова после ремонта приобретет внешний вид наиболее приближенный к историческому,рассказала директор МБУК «Центральная городская библиотека» Наталья Якимова.

Внутренняя обстановка строения также будет полностью изменена. Отмечается, что это расширит возможности интерактивного оборудования, которое на данный момент находится в доме Окуджавы.

До конца февраля необходимые документы будут направлены для дальнейшего размещения на портале госзакупок и определения подрядчика.

Напомним, в январе в Нижнем Тагиле был утвержден список инвестиционных и инфраструктурных объектов, которые будут финансироваться в 2021 году.

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