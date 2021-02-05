Жителю села под Нижним Тагилом грозит пять лет тюрьмы за пинок полицейскому

Жителю села под Нижним Тагилом грозит пять лет тюрьмы за пинок полицейскому

Сегодня, 13:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Пьяный житель села Петрокаменское под Нижним Тагилом пнул полицейского по ноге и попал под суд.

Вечером 11 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного находился при исполнении. Он зашел в один из местных магазинов, в котором находился пьяный мужчина. Дебошир выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района.

Полицейский потребовал от мужчины прекратить дебош, но житель Петрокаменска решил убежать от стража закона, перед этим он пнул полицейского по ноге.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, мужчина полностью признал свою вину.

Напомним, в прошлом году тагильчанин укусил полицейского за палец и получил за это реальный срок — один год и восемь месяцев колонии строгого режима.

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