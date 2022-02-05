«Дом с книгами» благодаря тагильскому блогеру попал в топовые паблики

Многоквартирные дома в Нижнем Тагиле начали отделывать разноцветными плитками. На это обратил внимание блогер Никита Берговин. Он снял видеоролик и выложил контент в своем аккаунте Instagam. Менее чем за сутки работа молодого человека получила более 300 отметок «нравится».
Сначала у нас в городе сделали домик с Марио. Это просто супер круто! А потом вторым начали отделывать вот этот дом (показывает). И так как начали снизу вверх заполнять плитками, то сначала я подумал, что это абстракция. Но потом, когда я отошел чуть-чуть подальше, и уже дом был сдан, я увидел наверху вот этот зеленый цветок цветок. И он меня смутил! А потом я как «врубился», что все это огромный книжный шкаф! восхищается тагильчанин.
«Домик с Марио» — жилая девятиэтажка в Нижнем Тагиле. Торцевая часть этого строения закрыта плиточным панно с изображением героя известной компьютерной игры «Супер Марио». На другом таком же доме торец украшает уже «книжный шкаф».
Плитку на дома прикрепляют не только ради эстетики. Торцевые квартиры в «панельках» обычно продувает сильнее, поэтому такое покрытие служит им щитом от промерзания.