«Дом с книгами» благодаря тагильскому блогеру попал в топовые паблики

Сначала у нас в городе сделали домик с Марио. Это просто супер круто! А потом вторым начали отделывать вот этот дом (показывает). И так как начали снизу вверх заполнять плитками, то сначала я подумал, что это абстракция. Но потом, когда я отошел чуть-чуть подальше, и уже дом был сдан, я увидел наверху вот этот зеленый цветок цветок. И он меня смутил! А потом я как «врубился», что все это огромный книжный шкаф! восхищается тагильчанин.