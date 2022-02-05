«Дом с книгами» благодаря тагильскому блогеру попал в топовые паблики

«Дом с книгами» благодаря тагильскому блогеру попал в топовые паблики
«Дом с книгами» благодаря тагильскому блогеру попал в топовые паблики
Сегодня, 18:01ОбществоФото: TagilCity.ru

Блогер Никита Берговин рассказал тагильчанам о «доме с книгами»

Нижнетагильский блогер Никита Берговин рассказал подписчикам о доме, торцевую часть которого украшает изображение книжного шкафа.

Многоквартирные дома в Нижнем Тагиле начали отделывать разноцветными плитками. На это обратил внимание блогер Никита Берговин. Он снял видеоролик и выложил контент в своем аккаунте Instagam. Менее чем за сутки работа молодого человека получила более 300 отметок «нравится».

Видео:Никита Берговин

Сначала у нас в городе сделали домик с Марио. Это просто супер круто! А потом вторым начали отделывать вот этот дом (показывает). И так как начали снизу вверх заполнять плитками, то сначала я подумал, что это абстракция. Но потом, когда я отошел чуть-чуть подальше, и уже дом был сдан, я увидел наверху вот этот зеленый цветок цветок. И он меня смутил! А потом я как «врубился», что все это огромный книжный шкаф! восхищается тагильчанин.

«Домик с Марио» — жилая девятиэтажка в Нижнем Тагиле. Торцевая часть этого строения закрыта плиточным панно с изображением героя известной компьютерной игры «Супер Марио». На другом таком же доме торец украшает уже «книжный шкаф».

Плитку на дома прикрепляют не только ради эстетики. Торцевые квартиры в «панельках» обычно продувает сильнее, поэтому такое покрытие служит им щитом от промерзания.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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