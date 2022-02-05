Эшелон с военными из Екатеринбурга отправлен на границу с Украиной

Военнослужащие-контрактники из войсковых соединений Центрального военного округа, дислоцированных в Свердловской области, направлены на запад России. Об этом пишет Е1 со ссылкой на солдат.
По их словам, посадка на поезда осуществляется в Екатеринбурге, а выгрузка в Брянской и Смоленской областях РФ. Это недалеко от Государственной границы с Украиной и Республикой Беларусь, на территории которой 3 февраля стартовали учения «Союзная решимость — 2022».
Пресс-служба ЦВО никак не комментирует происходящее, информация об этом на сайте отсутствует, хотя ранее ведомство заявляло об участии в данных учениях военнослужащих из Восточного военного округа.
Активная фаза учений запланирована на 10–20 февраля этого года. Тренировка проводится на полигоне «Брестский». К настоящему моменту объединенные силы двух государств уже отработали массированные удары по условному противнику с применением беспилотников и ударно-огневых комплексов. Одна из целей этого по легенде учений — пресечение попытки прорыва.