Эшелон с военными из Екатеринбурга отправлен на границу с Украиной

По их словам, посадка на поезда осуществляется в Екатеринбурге, а выгрузка в Брянской и Смоленской областях РФ. Это недалеко от Государственной границы с Украиной и Республикой Беларусь, на территории которой 3 февраля стартовали учения «Союзная решимость — 2022».