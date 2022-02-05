Лука Каттани заявил, что "Спартак" приобрел Мартинса на долгосрочную перспективу

Лука Каттани заявил, что "Спартак" приобрел Мартинса на долгосрочную перспективу
Лука Каттани заявил, что "Спартак" приобрел Мартинса на долгосрочную перспективу
Сегодня, 15:04ОбществоФото: pxhere.com
Итальянский специалист отметил, что поиск игрока на позицию опорного полузащитника велся в связи с уходом Йоррита Хендрикса. 

Лука Каттани заявил, что "Спартак" приобрел Мартинса на долгосрочную перспективу.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Sport24, по словам спортивного директора красно-белых, можно было либо попробовать выбить лишние деньги из владельца клуба Леонида Федуна, либо попытаться найти футболиста за адекватную стоимость. В итоге выбор пал именно на Мартинса, с которым и было оформлено арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

Добавим, что в зимнюю паузу в команду пришел новый главный тренер Паоло Ваноли, сменивший у руля красно-белых португальца Руя Виторию.

В настоящее время "Спартак" идет девятым в чемпонате России. Также команда добилась права играть в 1/8 финала Лиги Европы, выйдя из своей группы с первого места. Соперник москвичей будет известен после того, как пройдут стыковые матчи турнира

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