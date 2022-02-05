Лука Каттани заявил, что "Спартак" приобрел Мартинса на долгосрочную перспективу.
Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Sport24, по словам спортивного директора красно-белых, можно было либо попробовать выбить лишние деньги из владельца клуба Леонида Федуна, либо попытаться найти футболиста за адекватную стоимость. В итоге выбор пал именно на Мартинса, с которым и было оформлено арендное соглашение до конца нынешнего сезона.
Добавим, что в зимнюю паузу в команду пришел новый главный тренер Паоло Ваноли, сменивший у руля красно-белых португальца Руя Виторию.
В настоящее время "Спартак" идет девятым в чемпонате России. Также команда добилась права играть в 1/8 финала Лиги Европы, выйдя из своей группы с первого места. Соперник москвичей будет известен после того, как пройдут стыковые матчи турнира