Лука Каттани заявил, что "Спартак" приобрел Мартинса на долгосрочную перспективу.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Sport24, по словам спортивного директора красно-белых, можно было либо попробовать выбить лишние деньги из владельца клуба Леонида Федуна, либо попытаться найти футболиста за адекватную стоимость. В итоге выбор пал именно на Мартинса, с которым и было оформлено арендное соглашение до конца нынешнего сезона.