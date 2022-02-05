Опека снова изъяла детей у многодетного отца из Тагила Сергея Максимова

Органы опеки вновь забрали троих детей у многодетного отца Сергея Максимова из Нижнего Тагила. По словам инсайдера, мужчина и его товарищ употребляли в квартире наркотики.

Накануне Сергей Максимов и его товарищ употребляли наркотики в квартире многодетного отца. У друга случилась передозировка, рассказал редакции TagilCity.ru осведомленный источник. Инсайдер отметил, что приехала скорая помощь. Медики вызвали полицию и опеку, а мальчиков снова забрали в детский дом. Эту информацию редакции подтвердили в полиции. Там пояснили, что 4 февраля от неизвестного поступило сообщение в отдел полиции № 17 о том, что в квартире на улице Орджоникидзе находится неадекватный человек. Хозяина и его знакомого отвезли для прохождения медосвидетельствования, результаты будут известны позже. Так как несовершеннолетние дети не могли находиться одни в квартире, было принято решение о временном их помещении в социально-реабилитационный центр. Проводится проверка, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, семья Максимовых из Нижнего Тагила состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. После смерти матери отец воспитывает троих сыновей. Редакция TagilCity.ru начала рассказывать об их проблемах еще в прошлом году. Журналисты побывали в захламленной и грязной квартире на улице Орджоникидзе, 23. Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены 4 Фото Редакция TagilCity.ru побывала в квартире Сергея Максимова, в которой он проживал с детьми после смерти супруги. После публикации опека изъяла мальчиков из семьи, однако через некоторое время вернула отцу. Также семья Максимовых приняла участие в программе «Мужское/женское» на Первом канале, где Сергею был проведен тест на наркотики, показавший положительный результат. Семья из Тагила со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери

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