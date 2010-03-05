Александра Мишарина снова ждут в г. Нижний Тагил
5 марта 2010, 17:20ОбществоArtem
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Губернатор в г. Нижний Тагил ознакомится с проектами программы развития моногородов. Рабочий визит Александра Мишарина в наш город запланирован на субботу, 6 марта.
За день свердловский губернатор осмотрит логистический центр, познакомится с проектом химического кластера на Уралхимпласте. После этого Александр Мишарин посетит Уралвагонзавод и НТМК, где также рассмотрит ланы диверсификации экономики предприятий. В общественно-политическом центре главе области презентуют проект «Уральского инновационного индустриального парка». Напомню, Нижний Тагил стал одним из первых городов, которые Александр Мишарин посетил в должности губернатора. Он приезжал в наш город в первую неделю после инаугурации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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