Александра Мишарина снова ждут в г. Нижний Тагил

За день свердловский губернатор осмотрит логистический центр, познакомится с проектом химического кластера на Уралхимпласте. После этого Александр Мишарин посетит Уралвагонзавод и НТМК, где также рассмотрит ланы диверсификации экономики предприятий. В общественно-политическом центре главе области презентуют проект «Уральского инновационного индустриального парка». Напомню, Нижний Тагил стал одним из первых городов, которые Александр Мишарин посетил в должности губернатора. Он приезжал в наш город в первую неделю после инаугурации.