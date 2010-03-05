Директор ФМС обязал ведомство выдавать паспорта в конкретные сроки

Приказы уже опубликованы в «Российской газете». Как пишет РБК, также он определил точное время для консультаций, ответов на вопросы и даже ожидания в очередях. Например, при утере паспорта новый должны выдать в течение десяти дней с момента принятия документов — в том же подразделении, где гражданину паспорт уже выдавали, и за два месяца — если он обратится в другое подразделение. Ожидание в очереди на консультацию не должно превышать получаса, сама консультация — десяти минут, а консультация по телефону — пяти минут. Срок ожидания ответа на письменный запрос — до 30 дней, а на письмо по электронной почте должны ответить в течение пяти дней.