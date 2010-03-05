Этим летом газовики будут ремонтировать коммуникации в Тагиле

Как сообщили “Уралинформбюро” в ОАО “Уральские газовые сети”, оборудование на газораспределительных сетях всю зиму работало без сбоев. Сейчас необходимо качественно провести ремонтную кампанию. Большая часть сетей эксплуатируется свыше 40 лет и требует колоссальных финансовых вложений. Летом 2010 года газовики будут ремонтировать коммуникации в Каменск-Уральском, Богдановиче, Сухом Логу, Нижней Туре и Нижнем Тагиле.