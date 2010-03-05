Этим летом газовики будут ремонтировать коммуникации в Тагиле
5 марта 2010, 17:11ОбществоArtem
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Количество аварий на газораспределительных сетях на Среднем Урале нынешней зимой снизилось, несмотря на затяжные морозы.
Как сообщили “Уралинформбюро” в ОАО “Уральские газовые сети”, оборудование на газораспределительных сетях всю зиму работало без сбоев. Сейчас необходимо качественно провести ремонтную кампанию. Большая часть сетей эксплуатируется свыше 40 лет и требует колоссальных финансовых вложений. Летом 2010 года газовики будут ремонтировать коммуникации в Каменск-Уральском, Богдановиче, Сухом Логу, Нижней Туре и Нижнем Тагиле.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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