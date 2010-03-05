На «Уралхимпласте» прошла конференция трудового коллектива

Как сообщает пресс-служба «Уралхимпласта», в 2009 году выдача заработной платы производилась 2 раза в месяц без задержек. На улучшение условий труда затрачено более 5-ти миллионов рублей. В колдог на 2010 год внесено несколько дополнений. В частности, пункт об установлении компенсации за содержание детей в детских садах в размере 400 рублей.