На «Уралхимпласте» прошла конференция трудового коллектива
5 марта 2010, 17:08ОбществоArtem
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Обязательства, включенные в коллективный договор Уралхимпласта, выполняются. Об этом заявил председатель профсоюзной организации УХП Александра Фарбштейн на конференции трудового коллектива.
Как сообщает пресс-служба «Уралхимпласта», в 2009 году выдача заработной платы производилась 2 раза в месяц без задержек. На улучшение условий труда затрачено более 5-ти миллионов рублей. В колдог на 2010 год внесено несколько дополнений. В частности, пункт об установлении компенсации за содержание детей в детских садах в размере 400 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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