Очередная жительница г. Нижний Тагил поверила уловкам мошенников
5 марта 2010, 17:03ОбществоArtem
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Стандартная схема мошенничества сработала на Вагонке. Вчера , 75-ти летней жительнице Вагонки позвонил неизвестный и сказал, что ее сын попал в серьёзное ДТП.
Мошенник предложил не обращаться в милицию, т.к. виноват в аварии, якобы, сын пенсионерки. Она согласилась с предложением преступника заплатить 20 тысяч рублей за решение проблемы. За деньгами пришел курьер, предположительно тот же человек, который звонил. После передачи денег, пенсионерку заверили, что с её сыном будет все хорошо. О том, что её обманули, женщина узнала от своих детей, которым она позвонила после передачи денег.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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