Очередная жительница г. Нижний Тагил поверила уловкам мошенников

Мошенник предложил не обращаться в милицию, т.к. виноват в аварии, якобы, сын пенсионерки. Она согласилась с предложением преступника заплатить 20 тысяч рублей за решение проблемы. За деньгами пришел курьер, предположительно тот же человек, который звонил. После передачи денег, пенсионерку заверили, что с её сыном будет все хорошо. О том, что её обманули, женщина узнала от своих детей, которым она позвонила после передачи денег.