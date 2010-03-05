Спрос на ипотечные кредиты вырос в разы
5 марта 2010, 17:17ОбществоArtem
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Почти 300 ипотечных кредитов было выдано на Среднем Урале за два месяца 2010 года.
Как отмечают в Свердловском агентстве ипотечного кредитования, это в семь раз больше, чем в прошлом году. Но до уровня 2008 года еще далеко. Сообщает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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