В г. Нижний Тагил выберут «Красу «Евраза» - 2010»
5 марта 2010, 16:49ОбществоArtem
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Самую красивую работницу «Евраза» выберут в г. Нижний Тагил. Финал конкурса «Краса «Евраза» - 2010» пройдет завтра, 6-го марта в 15 часов во Дворце культуры металлургов.
В нем примут участие 10 работниц НТМК, Качканарского и Высокогорского ГОКов, выбранные всеобщим голосованием сотрудников уральских предприятий "Евраза". Финальный этап конкурса будет состоять из нескольких заданий: визитная карточка, конкурс талантов, презентация видеороликов социальной рекламы, а завершится шоу дефиле в нарядах, выполненных с использованием номеров газеты «Новости «Евраза». Портреты финалисток размещены на Интранет-порталах уральских предприятий «Евраза». Каждый пользователь сети может проголосовать за понравившуюся претендентку. Девушке, которая наберет наибольшее количество голосов, будет присуждено звание «Мисс Интранет».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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