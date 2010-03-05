В г. Нижний Тагил выберут «Красу «Евраза» - 2010»

В нем примут участие 10 работниц НТМК, Качканарского и Высокогорского ГОКов, выбранные всеобщим голосованием сотрудников уральских предприятий "Евраза". Финальный этап конкурса будет состоять из нескольких заданий: визитная карточка, конкурс талантов, презентация видеороликов социальной рекламы, а завершится шоу дефиле в нарядах, выполненных с использованием номеров газеты «Новости «Евраза». Портреты финалисток размещены на Интранет-порталах уральских предприятий «Евраза». Каждый пользователь сети может проголосовать за понравившуюся претендентку. Девушке, которая наберет наибольшее количество голосов, будет присуждено звание «Мисс Интранет».