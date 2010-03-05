В "Кольцово" самолет-гигант привез цветы к 8 Марта
5 марта 2010, 16:38ОбществоArtem
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А в аэропорту "Кольцово" сегодня приземлился грузовой самолет "Боинг-747" с праздничным грузом на борту.
Лайнер доставил из Голландии в Екатеринбург 33 тонны свежих цветов к Международному женскому дню. Кстати, как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе аэропорта, грузовой самолет-гигант такого типа приземлился в "Кольцово" впервые.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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