В "Кольцово" самолет-гигант привез цветы к 8 Марта

Лайнер доставил из Голландии в Екатеринбург 33 тонны свежих цветов к Международному женскому дню. Кстати, как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе аэропорта, грузовой самолет-гигант такого типа приземлился в "Кольцово" впервые.