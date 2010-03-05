В салонах красоты г. Нижний Тагил предпраздничный ажиотаж
5 марта 2010, 16:43ОбществоArtem
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В тагильских салонах красоты предпраздничный ажиотаж. Мы опросили 5 салонов красоты и парикмахерских.
Везде уже закончена запись на предпраздничные дни. Красивая укладка обойдется тагильчанкам от 500 до 800 рублей. Любопытно, что не только женщины записываются на прием к мастерам. Каждая 10 запись на стрижку или прическу – это мужчина. Но чаще всего сильная половина Нижнего Тагила приходит в салоны красоты за подарочными сертификатами для своих любимых.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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