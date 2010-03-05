В салонах красоты г. Нижний Тагил предпраздничный ажиотаж

Везде уже закончена запись на предпраздничные дни. Красивая укладка обойдется тагильчанкам от 500 до 800 рублей. Любопытно, что не только женщины записываются на прием к мастерам. Каждая 10 запись на стрижку или прическу – это мужчина. Но чаще всего сильная половина Нижнего Тагила приходит в салоны красоты за подарочными сертификатами для своих любимых.