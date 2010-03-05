В свердловские территории отправлено 2,5 миллиона избирательных бюллетеней

Региональный избирком уже отправил в территории области бюллетени для голосования. Как рассказали «Новому Региону» в ИКСО, всего было напечатано и отправлено в УИКи и ТИКи более 2,5 миллионов бюллетеней на 3,5 миллиона избирателей. «Зачем зря деньги тратить и лишнее печатать», – пояснили в избиркоме 70-процентную обеспеченность бюллетенями свердловских граждан, обладающих избирательными правами.