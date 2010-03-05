В свердловские территории отправлено 2,5 миллиона избирательных бюллетеней
5 марта 2010, 17:18ОбществоArtem
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Выборы депутатов нижней палаты свердловского парламента выходят на финишную прямую.
Региональный избирком уже отправил в территории области бюллетени для голосования. Как рассказали «Новому Региону» в ИКСО, всего было напечатано и отправлено в УИКи и ТИКи более 2,5 миллионов бюллетеней на 3,5 миллиона избирателей. «Зачем зря деньги тратить и лишнее печатать», – пояснили в избиркоме 70-процентную обеспеченность бюллетенями свердловских граждан, обладающих избирательными правами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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