Выучиться на звезду шоу-бизнеса можно и в г. Нижний Тагил
5 марта 2010, 16:55ОбществоArtem
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Уже второй год в нижнетагильском колледже искусств существует Эстрадное отделение.
Здесь из талантливых мальчишек и девчонок делают профессиональных эстрадных певцов и музыкантов. Руководит отделением экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина. Сейчас на двух курсах отделения учатся 18 студентов. Четверо студентов эстрадного отделения – гитаристы. Остальные – будущие певцы и певицы. Теперь студенты и педагоги эстрадного отделения решили заявить городу о себе. Для этого они устраивают концерт, на котором тагильчане увидят как самые яркие выступления будущих звёзд. Концерт эстрадного отделения состоится 16 марта в 18 часов, в колледже искусств, по адресу улица Карла Маркса, 28а.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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