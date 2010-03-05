Выучиться на звезду шоу-бизнеса можно и в г. Нижний Тагил

Здесь из талантливых мальчишек и девчонок делают профессиональных эстрадных певцов и музыкантов. Руководит отделением экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина. Сейчас на двух курсах отделения учатся 18 студентов. Четверо студентов эстрадного отделения – гитаристы. Остальные – будущие певцы и певицы. Теперь студенты и педагоги эстрадного отделения решили заявить городу о себе. Для этого они устраивают концерт, на котором тагильчане увидят как самые яркие выступления будущих звёзд. Концерт эстрадного отделения состоится 16 марта в 18 часов, в колледже искусств, по адресу улица Карла Маркса, 28а.