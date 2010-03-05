Женщины-ветераны Треста-88 в г. Нижний Тагил получили медали

В Дзержинском Дворце Творчества Юных принимали поздравления с 8 марта женщины-ветераны Треста-88. Участники творческих коллективов дворца поздравили их вокальными и хореографическими номерами. Зам. гендиректора по капитальному строительству Василий Шартавин вручил юбилейные медали девяти ветеранам. Остальные 40 медалей планируется передать труженикам тыла и ветеранам до 9-го мая.