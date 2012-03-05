4G появится в Нижнем Тагиле до конца 2012 года
По всему Большому Уралу до конца 2012 года должны заработать более 400 площадок, где будет доступен мобильный Интернет нового поколения – 4G. В Свердловской области первопроходцем, вероятно, станет Нижний Тагил.
Об этом сообщает уральский филиал компании «Мегафон». Как пояснили вкомпании, главное преимущество Интернета нового поколения – скорость. Впервое время 4G модем будет стоить несколько дороже, чем аналогипоколением младше, поэтому пользоваться им предположительно будутпредставители бизнес-структур, сообщает «Новый регион».
По техническим причинам в Екатеринбурге пока невозможно провести сети 4G, поэтому «пилотной» площадкой станет Нижний Тагил.
Фото ИА «Новый регион»
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