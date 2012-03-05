4G появится в Нижнем Тагиле до конца 2012 года

Об этом сообщает уральский филиал компании «Мегафон». Как пояснили вкомпании, главное преимущество Интернета нового поколения – скорость. Впервое время 4G модем будет стоить несколько дороже, чем аналогипоколением младше, поэтому пользоваться им предположительно будутпредставители бизнес-структур, сообщает «Новый регион».

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