Что изменится в России после выборов помимо цен?

Дмитрий Медведев сменит Владимира Путина на посту премьер-министра.Заработает «открытое правительство», к работе в котором приглашенширокий круг экспертов. До 15 апреля рабочая группа должна совместно сдействующим правительством представить свои предложения по «приоритетнымнаправлениям деятельности», говорится в указе президента.

Будут возвращены прямые выборы губернаторов, соответствующийзаконопроект уже находится на рассмотрении в нижней палате парламента.Появится много новых партий. В первом чтении Госдума утвердилапрезидентский вариант законопроекта, в котором для регистрации партиинужно всего 500 человек.

Вырастут акцизы на алкоголь. Акциз за литр чистого спирта вырастет с 250до 300 рублей, в результате чего стоимость водки и другого крепкогоалкоголя тоже поднимется.

С 1 июля этого года акциз на топливо увеличится на 1,5–2 рубля на литр.«Все это должно отыграться и на рынке топлива», — уверен президентРоссийского топливного союза Евгений Аркуша. - В прошлом году цены натопливо выросли на 14%, из которых 7% — акциз, 7% — инфляция. И в этомгоду будет то же самое. По мнению Аркуши, бензин подорожает по итогамгода не менее чем на 13%.

Бюджетные учреждения заставят зарабатывать.

С 1 июля школы, больницы ипереведут на хозрасчет. Школы получат право взимать дополнительную платус родителей за обучение детей сверх установленной государствомобразовательной программы.