ДТП в Гвинее унесло жизни 50 человек

Он не справился с управлением, в результате чего грузовик слетел с дороги, упал с большой высоты и несколько раз перевернулся. По свидетельствам очевидцев, погибших похоронили в братской могиле не месте происшествия, передает французское издание Agence France Presse. Раненые были доставлены в больницу в Бейле, еще четыре человека скончались по пути. В связи с происшедшим правительство Гвинеи выразило свои соболезнования родственникам и близким погибших. Обстоятельства ДТП уточняются дополнительно: по одной из версий, у грузовика отказали тормоза.