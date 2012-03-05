ДТП в Гвинее унесло жизни 50 человек
5 марта 2012, 08:50ОбществоРОман БОТов
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Жертвами автомобильной аварии на юго-востоке Гвинеи стали 50 человек, 27 ранены. ДТП произошло вчера, 4 марта, на автотрассе в районе Морибадоу в префектуре Бейла. Как сообщил журналистам министр Алхасан Конде, виновником трагедии стал водитель грузовика, в кузове которого находились местные жители, направлявшиеся из Морибадоу на еженедельный рынок в Бейле.
Он не справился с управлением, в результате чего грузовик слетел с дороги, упал с большой высоты и несколько раз перевернулся. По свидетельствам очевидцев, погибших похоронили в братской могиле не месте происшествия, передает французское издание Agence France Presse. Раненые были доставлены в больницу в Бейле, еще четыре человека скончались по пути. В связи с происшедшим правительство Гвинеи выразило свои соболезнования родственникам и близким погибших. Обстоятельства ДТП уточняются дополнительно: по одной из версий, у грузовика отказали тормоза.
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